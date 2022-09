Riyadh: The Kingdom of Saudi Arabia’s King and Custodian of the Two Holy Mosques Salman bin Abdulaziz Al Saud on Tuesday issued a royal decree to appoint Crown Prince Mohammed bin Salman as the prime minister of the country.

#أمر_ملكي:

أولاً: يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.#واس pic.twitter.com/b3NgW3Qyh7 — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 27, 2022

