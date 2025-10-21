Scattered rains expected in Hyderabad, thunderstorms predicted till Oct 26

The Indian Meteorological Centre, Hyderabad, has also forecasted thunderstorms in part of Hyderabad and several others districts of Telangana till October 26.

Photo of News Desk News Desk Follow on Twitter |   Posted by Saleha Fatima  |   Published: 21st October 2025 3:48 pm IST
Representational image used to depict rain
Representational image

Hyderabad: Many areas of Hyderabad are expected to be hit with short, intense spells of rain in the next hour, including LB Nagar, Vanasthalipuram, Hayathnagar, Saroornagar, Saidabad, Badangpet, Meerpet, Rajendranagar, Chandrayangutta, Bahadurpura, Kishanbagh, Charminar, Malakpet, Nampally, Khairtabad according to local weather enthusiast T Balaji.

Such spells are expected to continue in the evening and night.

The Indian Meteorological Centre, Hyderabad, has also forecasted thunderstorms in part of Hyderabad and several others districts of Telangana till October 26.

Memory Khan Seminar

Tags
Photo of News Desk News Desk Follow on Twitter |   Posted by Saleha Fatima  |   Published: 21st October 2025 3:48 pm IST

Stay updated with our WhatsApp & Telegram by subscribing to our channels. For all the latest Hyderabad updates, download our app Android and iOS.

Back to top button