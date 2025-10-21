Scattered rains expected in Hyderabad, thunderstorms predicted till Oct 26

Hyderabad: Many areas of Hyderabad are expected to be hit with short, intense spells of rain in the next hour, including LB Nagar, Vanasthalipuram, Hayathnagar, Saroornagar, Saidabad, Badangpet, Meerpet, Rajendranagar, Chandrayangutta, Bahadurpura, Kishanbagh, Charminar, Malakpet, Nampally, Khairtabad according to local weather enthusiast T Balaji.
Such spells are expected to continue in the evening and night.
The Indian Meteorological Centre, Hyderabad, has also forecasted thunderstorms in part of Hyderabad and several others districts of Telangana till October 26.