SCR cancels 17 trains between Maharashtra, Telangana for 10 days

Hyderabad: The South Central Railways (SCR) cancelled 17 trains and partially cancelled 7 more between Telangana and Maharashtra, from February 14 to 24.
In a press release, the South Central Railway informed that the cancellation is due to non-interlocking works for the provision of 3rd line connectivity between Makudi – Wirur stations in the Kazipet – Balharshah section of the Secunderabad Division.
Trains cancelled between February 15 to 24:
- 17035 Kazipet – Balharshah,
- 12757 Secunderabad – Sirpur Kaghaznagar
- 12757 Sirpur Kaghaznagar – Secunderabad,
- 07854 H.S.Nanded – Nizamabad,
- 07793 Kacheguda – Karimnagar,
- 07794 Karimnagar – Kacheguda,
- 07776 Purna – Adilabad,
- 07596 Kacheguda – Nizamabad,
- 07593 Nizamabad – Kacheguda,
- 17003 Kazipet – Sirpur Town,
- 17004 Balharshah – Kazipet,
- 07766 Sirpur Town – Karimnagar,
- 07894 Karimnagar – Nizamabad.
Trains cancelled between February 16 to 25:
- 17036 Balharshah – Kazipet
- 07853 Nizamabad – H.S.Nanded
- 07765 Karimnagar – Sirpur Town.
Trains cancelled between February 15 to 24:
- 11410 Nizamabad – Pune partially cancelled between Nanded-Nizamabad,
- 01414 Pandharpur – Nizamabad partially cancelled between Nanded-Nizamabad,
- 17033 Bhadrachalam Rd – Balharshah partially cancelled between Warangal – Balharshah,
- 17034 Sirpur Town – Bhadrachalam partially cancelled between Sirpur Town – Warangal.
Trains partially cancelled
- Train partially cancelled on Feb 14 to 24: 11409 Daund – Nizamabad partially cancelled between Nanded-Nizamabad
- Train partially cancelled from Feb 15 to 25: 01413 Nizamabad – Pandharpur partially cancelled between Nizamabad – Nanded
- Train partially cancelled on Feb 16 to 25: 07775 Adilabad – Parli partially cancelled between Adilabad – Purna