SCR cancels 17 trains between Maharashtra, Telangana for 10 days

Owing to non-interlocking works for the provision of 3rd line connectivity between Makudi – Wirur stations, the SCR also partially cancelled 7 trains.

Photo of News Desk News Desk|   Updated: 14th February 2023 1:01 pm IST
Representative Image

Hyderabad: The South Central Railways (SCR) cancelled 17 trains and partially cancelled 7 more between Telangana and Maharashtra, from February 14 to 24.

In a press release, the South Central Railway informed that the cancellation is due to non-interlocking works for the provision of 3rd line connectivity between Makudi – Wirur stations in the Kazipet – Balharshah section of the Secunderabad Division.

Trains cancelled between February 15 to 24:

  • 17035 Kazipet – Balharshah,
  • 12757 Secunderabad – Sirpur Kaghaznagar
  • 12757 Sirpur Kaghaznagar – Secunderabad,
  • 07854 H.S.Nanded – Nizamabad,
  • 07793 Kacheguda – Karimnagar,
  • 07794 Karimnagar – Kacheguda,
  • 07776 Purna – Adilabad,
  • 07596 Kacheguda – Nizamabad,
  • 07593 Nizamabad – Kacheguda,
  • 17003 Kazipet – Sirpur Town,
  • 17004 Balharshah – Kazipet,
  • 07766 Sirpur Town – Karimnagar,
  • 07894 Karimnagar – Nizamabad.

Trains cancelled between February 16 to 25:

  • 17036 Balharshah – Kazipet
  • 07853 Nizamabad – H.S.Nanded
  • 07765 Karimnagar – Sirpur Town.

Trains cancelled between February 15 to 24:

  • 11410 Nizamabad – Pune partially cancelled between Nanded-Nizamabad,
  • 01414 Pandharpur – Nizamabad partially cancelled between Nanded-Nizamabad,
  • 17033 Bhadrachalam Rd – Balharshah partially cancelled between Warangal – Balharshah,
  • 17034 Sirpur Town – Bhadrachalam partially cancelled between Sirpur Town – Warangal.

Trains partially cancelled

  • Train partially cancelled on Feb 14 to 24: 11409 Daund – Nizamabad partially cancelled between Nanded-Nizamabad
  • Train partially cancelled from Feb 15 to 25: 01413 Nizamabad – Pandharpur partially cancelled between Nizamabad – Nanded
  • Train partially cancelled on Feb 16 to 25: 07775 Adilabad – Parli partially cancelled between Adilabad – Purna

Tags
Photo of News Desk News Desk|   Updated: 14th February 2023 1:01 pm IST
Subscribe us on The Siasat Daily - Google News

Get the news updates on WhatsApp & Telegram by subscribing to our channels. For all the latest Hyderabad updates, download our app Android and iOS.

Back to top button