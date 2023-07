SCR cancels 8 trains, partially cancels 26

Hyderabad: The South Central Railway on Tuesday announced the cancellation of eight trains along with the partial cancellation of 26 trains, as infrastructural works continued for the upgradation of the Tirupati railway station.

The upgradation of the station in the temple town started in May 2022 and is expected to be completed by 2025.

Cancelled trains

According to an SCR statement, the Kazipet – Tirupati (07091) train and the Tirupati – Kazipet (07092) train will not be plying on July 18, July 25, August 1 and August 8.

Chennai Central – Tirupati (16203), Tirupati – Chennai Central (16204), Chennai Central Suburban – Tirupati (06727), Tirupati – Chennai Central Suburban (06728), Arakkonam – Tirupati (06753), Tirupati – Arakkonam (06754) trains are cancelled from July 12 to August 10, SCR added.

Partially cancelled trains

S. No. Train. Number Route Date of Journey Partially Cancelled between 1 07643 Hyderabad – Tirupati 17.07.2023, 24.07.2023, 31.07.2023, 07.08.2023 Renigunta -Tirupati 2 07644 Tirupati – Hyderabad 18.07.2023,25.07.2023,

01.08.2023, 08.08.2023 Tirupati-Renigunta 3 17487 Cuddapah – Visakhapatnam 12.07.2023 to 10.08.2023 Renigunta -Tirupati-Renigunta 4 17488 Visakhapatnam – Cuddapah 11.07.2023 to 10.08.2023 Renigunta -Tirupati-Renigunta 5 16111 Tirupati – Puducherry 12.07.2023 to 11.08.2023 Tirupati-Renigunta 6 16112 Puducherry – Tirupati 11.07.2023 to 10.08.2023 Renigunta -Tirupati 7 16057 Chennai Central – Tirupati 12.07.2023 to 10.08.2023 Renigunta -Tirupati 8 16054 Tirupati – Chennai Central 12.07.2023 to 10.08.2023 Tirupati-Renigunta 9 16053 Chennai Central – Tirupati 12.07.2023 to 10.08.2023 Renigunta -Tirupati 10 16058 Tirupati – Chennai Central 12.07.2023 to 10.08.2023 Tirupati-Renigunta 11 16219 Chamarajanagar – Tirupati 11.07.2023 to 10.08.2023 Pakala-Tirupati 12 16220 Tirupati – Chamarajanagar 12.07.2023 to 11.08.2023 Tirupati- Pakala 13 16780 Rameswaram – Tirupati 13.07.2023, 14.07.2023, 16.07.2023, 20.07.2023, 21.07.2023, 23.07.2023, 27.07.2023, 28.07.2023, 30.07.2023, 03.08.2023, 04.08.2023, 06.08.2023, 10.08.2023 Pakala -Tirupati 14 16779 Tirupati – Rameswaram 14.07.2023, 15.07.2023, 17.07.2023, 21.07.2023, 22.07.2023, 24.07.2023, 28.07.2023, 29.07.023, 31.07.2023, 04.08.2023, 05.08.2023, 07.08.2023 Tirupati – Pakala 15 07590 Kadiridevarapalli – Tirupati 11.07.2023 to 10.08.2023 Pakala -Tirupati 16 07656 Tirupati – Guntakal 12.07.2023 to 11.08.2023 Tirupati – Pakala 17 07657 Tirupati – SSS Hubballi 12.07.2023 to 10.08.2023 Tirupati-Renigunta 18 07658 SSS Hubballi – Tirupati 11.07.2023 to 10.08.2023 Renigunta -Tirupati 19 16854 Villupuram – Tirupati 12.07.2023 to 10.08.2023 Katpadi -Tirupati 20 16853 Tirupati – Villupuram 12.07.2023 to 10.08.2023 Tirupati – Katpadi 21 07609 Purna – Tirupati 17.07.2023, 24.07.2023, 31.07.2023, 07.08.2023 Renigunta -Tirupati 22 07610 Tirupati – Purna 18.07.2023, 25.07.2023, 01.08.2023, 08.08.2023. Tirupati-Renigunta 23 02809 Bhubaneswar – Tirupati 15.07.2023, 22.07.2023, 29.07.2023, 05.08.2023 Renigunta -Tirupati 24 02810 Tirupati – Bhubaneswar 16.07.2023, 23.07.2023, 30.07.2023, 06.08.2023 Tirupati-Renigunta 25 20889 Howrah – Tirupati 15.07.2023, 22.07.2023, 29.07.2023, 05.08.2023 Renigunta -Tirupati 26 20890 Tirupati – Howrah 16.07.2023, 23.07.2023, 30.07.2023, 06.08.2023 Tirupati-Renigunta

Diverted trains