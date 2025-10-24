SCR to extend special train services to clear festive rush

Hyderabad: The South Central Railway (SCR) has announced special trains to clear the festive rush.
A special train (No. 07642) will run between Machilipatnam and Charlapalli on October 24, while the return train (No. 07641), between Charlapalli and Machilipatnam, will start on October 26.
These trains will halt at Gudivada, Vijayawada, Guntur, Sattenapalli, Nadikude, Miryalaguda and Nalgonda stations in both directions.
Similarly, train No. 07093 will run between Charlapalli and Barauni on October 25, and the return service (No. 07094), Barauni–Charlapalli, will operate on October 27.
These trains will stop at Jangaon, Kazipet, Peddapalli, Mancherial, Sirpur Kaghaznagar, Balharshah, Chanda Fort, Gondia, Durg, Raipur, Bilaspur, Jharsuguda, Rourkela, Ranchi, Muri, Bokaro Steel City, Dhanbad, Chittaranjan, Madhupur, and Jasidih stations in both directions.
Train No. 07635 will operate from Nanded and Panipat between October 30 and November 4, while return train (No. 07636), Panipat–Nanded, will operate from October 29 to November 3.
These trains will halt at Purna, Parbhani, Jalna, Aurangabad, Manmad, Jalgaon, Bhusaval, Khandwa, Itarsi, Rani Kamalapati, Bina, Jhansi, Agra Cantt, Mathura, Kosi Kalan, and New Delhi stations in both directions.
SCR announces extension
SCR has also announced the extension of special train services between Bengaluru Cantt. and Kalaburagi to accommodate the festive rush.
Train No. 06203 Bengaluru Cantt.–Kalaburagi will run on October 25, Train No. 06204 Kalaburagi–Yesvantpur will run on October 26.
Train No. 06207 Bengaluru Cantt.–Kalaburagi will run on October 27, Train No. 06208 Kalaburagi–Bengaluru Cantt. will run on October 28.
Train No. 06209 Bengaluru Cantt.–Kalaburagi will operate again on October 28. Train No. 06210 Kalaburagi–Bengaluru Cantt. will run on October 29.