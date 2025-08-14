SCR to run special MMTS trains in Hyderabad for Independence day

These trains will operate from Umdanagar to Hyderabad, from Hyderabad to Lingampalli and Lingampalli to Umdanagar on Friday, August 15.

Photo of News Desk News Desk Follow on Twitter |   Posted by Saleha Fatima  |   Published: 14th August 2025 8:59 pm IST
MMTS train parked at a Hyderabad platform with blue and white livery, under a canopy with green trees behind.
Representational Image

Hyderabad: On the occasion of Independence day, South Central Railway (SCR) has decided to run three special MMTS trains. These trains will operate from Umdanagar to Hyderabad, from Hyderabad to Lingampalli and Lingampalli to Umdanagar on Friday, August 15.

On the Umdanagar to Hyderabad route, the train will depart at 5:20 am from Umdanagar and reach the Hyderabad station at 7:10 am.

The train on the Hyderabad to Lingampalli route will depart Lakdikapul at 7:24 am and reach Lingampalli at 8:15 am.

Similarly, the train on the Lingampalli to Umdanagar route will depart from Lingampalli at 9:10 am and reach Umdanagar at 11:25 am.

