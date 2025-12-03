Telangana govt issues order merging 27 ULBs into GHMC

Deputy municipal commissioners have been instructed to collect records from the ULBs and submit them to the concerned zonal commissioner.

Photo of News Desk News Desk Follow on Twitter |   Posted by Saleha Fatima  |   Published: 3rd December 2025 10:30 pm IST
Hyderabad: The state government on Wednesday, December 3, issued an order for merging 27 urban local bodies (ULBs) within the Hyderabad–Telangana core urban area into the Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC).

Goverment order (GO) 264 was issued after the Telangana cabinet, on November 25, approved and made amendments to the GHMC Act and the Telangana Municipal Act.

Details to be furnished include profile of ULB, details of employees, immovable and movable properties, deposits and investments. As well as the demand, collection and balance of taxes and non-taxes, ongoing schemes, pending works and bills and layout permissions of the last 3 years.

Additionally, the old urban local bodies have been asked to cease their minute’s book, close their existing bank accounts and transfer the account balance to the GHMC account.

Erstwhile municipal commissioners have also been asked to transfer all movable and immovable properties to GHMC’s deputy municipal commissioners.

Deputy municipal commissioners shall submit a compliance report by December 5.

The officers allotted to the ULBs are given below:

Sl. NoName of ULBOfficer Appointed to Take Over RecordsMonitoring Officers
1PEDDA AMBERPETDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 03ZONAL COMMISSIONER ZONE – L B NAGAR
2JALPALLYDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 08ZONAL COMMISSIONER ZONE – CHARMINAR
3SHAMSHABADDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 11ZONAL COMMISSIONER ZONE – CHARMINAR
4TURKYAMJALDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 07ZONAL COMMISSIONER ZONE – CHARMINAR
5MANIKONDADY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 13ZONE – SERLINGAMPALLY
6NARSINGIDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 12ZONE – SERLINGAMPALLY
7ADIBATLADY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 06ZONE – CHARMINAR
8THUKKUGUDADY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 04ZONE – L B NAGAR
9MEDCHALDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 27ZONAL COMMISSIONER ZONE – KUKATPALLY
10DAMMAIGUDADY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 01ZONAL COMMISSIONER ZONE – L B NAGAR
11NAGARAMDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 28ZONAL COMMISSIONER ZONE – SECUNDERABAD
12POCHARAMDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 15ZONAL COMMISSIONER ZONE – L B NAGAR
13GHTAKESARDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 02ZONAL COMMISSIONER ZONE – L B NAGAR
14GUNDLAPOCHAMPALLYDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 19ZONAL COMMISSIONER ZONE – KUKATPALLY
15THUMKUNTADY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 29ZONAL COMMISSIONER ZONE – SECUNDERABAD
16KOMPALLYDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 25ZONAL COMMISSIONER ZONE – KUKATPALLY
17DUNDIGALDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 26ZONAL COMMISSIONER ZONE – KUKATPALLY
18BOLLARAMDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 21ZONAL COMMISSIONER ZONE – KUKATPALLY
19TELLAPURDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 20ZONAL COMMISSIONER ZONE – SERLINGAMPALLY
20AMEENPURDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 22ZONAL COMMISSIONER ZONE – SERLINGAMPALLY
21BADANGPETDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 09ZONAL COMMISSIONER ZONE – CHARMINAR
22BANDLAGUDA JAGIRDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 17ZONAL COMMISSIONER ZONE – SERILINGAMPALLY
23MEERPETDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 05ZONAL COMMISSIONER ZONE – L B NAGAR
24BODUPPALDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 16ZONAL COMMISSIONER ZONE – SECUNDERABAD
25PEERZADIGUDADY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 14ZONAL COMMISSIONER ZONE – L B NAGAR
26JAWAHARNAGARDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 30ZONAL COMMISSIONER ZONE – SECUNDERABAD
27NIZAMPETDY. MPL. COMMISSIONER GHMC, CIRCLE NO. 24ZONAL COMMISSIONER ZONE – KUKATPALLY

