True to IMD forecast, heavy rains lash parts of Hyderabad

Hyderabad: Heavy rains lashed parts of Hyderabad on Saturday, September 19. Two days ago, the India Meteorological Department (IMD) had predicted the downpour.
Areas including Rajendranagar, Shamshabad, Barkas, Katedan, Sivarampalle, Budvel, Chandrayangutta, Mamidipalle, Balapur, and Bandlaguda Jagir received heavy rain.
According to weather enthusiast T Balaji, parts of Telangana, including Nirmal, Jagitial, Nizamabad, Sircilla, Medak, Siddipet, Jangaon, Kamareddy, Yadadri-Bhongir, Vikarabad, Rangareddy, Narayanpet, Mahabubnagar, and Nagarkurnool, experienced scattered thunderstorms during the afternoon.
Yellow alert issued
In view of the expected heavy monsoon rains for five days, IMD Hyderabad issued a yellow alert for Adilabad, Bhadradri Kothagudem, Hanumakonda, Hyderabad, Jagitial, Jangaon, Jayashankar Bhupalapally, and Kamareddy.
Other places where a yellow alert was issued are Karimnagar, Khammam, Komuram Bheem Asifabad, Mahabubabad, Mahabubnagar, Mancherial, Medak, Medchal-Malkajgiri, Mulugu, Nalgonda, Nirmal, Nizamabad, Peddapalli, Rajanna Sircilla, Ranga Reddy, Sangareddy, Siddipet, Suryapet, Vikarabad, Warangal, and Yadadri Bhuvanagiri.