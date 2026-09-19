True to IMD forecast, heavy rains lash parts of Hyderabad

Areas including Rajendranagar, Shamshabad, Barkas, Katedan, Sivarampalle, Budvel, Chandrayangutta, Mamidipalle, Balapur, and Bandlaguda Jagir received heavy rain.

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Motorcycles and cars navigating flooded streets during heavy monsoon rains in Hyderabad.
IMD Hyderabad forecasts five days of heavy monsoon rains

Hyderabad: Heavy rains lashed parts of Hyderabad on Saturday, September 19. Two days ago, the India Meteorological Department (IMD) had predicted the downpour.

Areas including Rajendranagar, Shamshabad, Barkas, Katedan, Sivarampalle, Budvel, Chandrayangutta, Mamidipalle, Balapur, and Bandlaguda Jagir received heavy rain.

According to weather enthusiast T Balaji, parts of Telangana, including Nirmal, Jagitial, Nizamabad, Sircilla, Medak, Siddipet, Jangaon, Kamareddy, Yadadri-Bhongir, Vikarabad, Rangareddy, Narayanpet, Mahabubnagar, and Nagarkurnool, experienced scattered thunderstorms during the afternoon.

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Yellow alert issued

In view of the expected heavy monsoon rains for five days, IMD Hyderabad issued a yellow alert for Adilabad, Bhadradri Kothagudem, Hanumakonda, Hyderabad, Jagitial, Jangaon, Jayashankar Bhupalapally, and Kamareddy.

Other places where a yellow alert was issued are Karimnagar, Khammam, Komuram Bheem Asifabad, Mahabubabad, Mahabubnagar, Mancherial, Medak, Medchal-Malkajgiri, Mulugu, Nalgonda, Nirmal, Nizamabad, Peddapalli, Rajanna Sircilla, Ranga Reddy, Sangareddy, Siddipet, Suryapet, Vikarabad, Warangal, and Yadadri Bhuvanagiri.

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Mohammed Baleegh

I hold a Masters Degree in Geopolitics and International Relations, interested in politics and sports. Trying to make a difference through writing
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