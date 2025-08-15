IMD predicts heavy to very heavy rains in Telangana till August 17

Hyderabad: The India Meteorological Department (IMD) has sounded yellow alert for several districts in Telangana, and orange alert in some districts till August 19.

Various parts of Hyderabad, Sangareddy, Medak, Rangareddy, Nalgonda and Yadadri Bhuvanagiri districts witnessed moderate thunderstorms ranging between 5 and 15 mm per hour on Friday evening, August 15, with gusty winds blowing between 41 to 61 kmph.

Very heavy rains with strong surface winds have been forecasted for Nirmal, Nizamabad, Sangareddy, Kamareddy, Jayashankar Bhupalapalli and Mulugu districts on Saturday, August 16. The rest of the districts have been issued yellow alert by IMD.

Very heavy rains are less likely to occur in Hyderabad from Saturday, till August 19.

Orange alert has been issued for Nirmal, Nizamabad, Jagtial, Rajanna Siriclla, Peddapalli, Karimnagar, Jayashankar Bhupalapalli, Mulugu, Warangal, Hanamkonda, Suryapet and Mahabubabad districts, predicting very heavy rain with strong surface winds on Sunday, August 17.

Situation is expected to ease in most of the districts by Monday, August 18, but very heavy rains could still occur at Kumuram Bheem Asifabad, Mancherial, Jayashankar Bhupalapalli and Mulugu districts on that day.

For Tuesday, August 19, only Jagtial and Jayashankar Bhupalapalli districts have been placed on orange alert, expecting very heavy rains.