IMD predicts heavy to very heavy rains in Telangana till August 17

Very heavy rains with strong surface winds have been forecasted for Nirmal, Nizamabad, Sangareddy, Kamareddy, Jayashankar Bhupalapalli and Mulugu districts on Saturday, August 16.

Photo of News Desk News Desk Follow on Twitter |   Posted by Vivek Bhoomi  |   Updated: 16th August 2025 12:01 am IST
IMD issues yellow and orange alerts in several districts in Telangana till August 19.

Hyderabad: The India Meteorological Department (IMD) has sounded yellow alert for several districts in Telangana, and orange alert in some districts till August 19.

Various parts of Hyderabad, Sangareddy, Medak, Rangareddy, Nalgonda and Yadadri Bhuvanagiri districts witnessed moderate thunderstorms ranging between 5 and 15 mm per hour on Friday evening, August 15, with gusty winds blowing between 41 to 61 kmph.

Very heavy rains with strong surface winds have been forecasted for Nirmal, Nizamabad, Sangareddy, Kamareddy, Jayashankar Bhupalapalli and Mulugu districts on Saturday, August 16. The rest of the districts have been issued yellow alert by IMD.

MS Teachers

Very heavy rains are less likely to occur in Hyderabad from Saturday, till August 19.

Orange alert has been issued for Nirmal, Nizamabad, Jagtial, Rajanna Siriclla, Peddapalli, Karimnagar, Jayashankar Bhupalapalli, Mulugu, Warangal, Hanamkonda, Suryapet and Mahabubabad districts, predicting very heavy rain with strong surface winds on Sunday, August 17.

Situation is expected to ease in most of the districts by Monday, August 18, but very heavy rains could still occur at Kumuram Bheem Asifabad, Mancherial, Jayashankar Bhupalapalli and Mulugu districts on that day.

For Tuesday, August 19, only Jagtial and Jayashankar Bhupalapalli districts have been placed on orange alert, expecting very heavy rains.

Tags
Photo of News Desk News Desk Follow on Twitter |   Posted by Vivek Bhoomi  |   Updated: 16th August 2025 12:01 am IST

Stay updated with our WhatsApp & Telegram by subscribing to our channels. For all the latest Hyderabad updates, download our app Android and iOS.

Back to top button